Nach Angriff in Neuss Prozess um Mordanschlag vor 21 Jahren

21 Jahre nach einem misslungenen Mordanschlag in Neuss hat am Montag der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter begonnen. Das Verfahren stellt das Düsseldorfer Landgericht vor einige Probleme, wie beim Prozessauftakt bekannt wurde: Das Opfer ist als wichtigster Zeuge nicht mehr auffindbar - der Mann wurde vor 20 Jahren in die Türkei abgeschoben.