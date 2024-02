Prozessauftakt in Düsseldorf Makler aus Neuss gesteht Hammer-Attacke auf Ex-Freundin

Neuss · Bereits am ersten Prozesstag um einen versuchten Mord in Neuss gestand der 64-jährige Angeklagte, auf seine Ex-Partnerin mit einem Hammer eingeschlagen zu haben. Was genau passiert sein soll und wie sich das Opfer zu der Tat äußerte.

13.02.2024 , 18:38 Uhr

Vor Gericht gestand der 64-jährige Angeklagte den Angriff auf seine ehemalige Partnerin. Foto: Carla König