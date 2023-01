Kritische Diskussion in Neuss Projekt „StreitBar“ bringt Kirche an sechs ungewöhnliche Orte

Wir sind streitbar! Das sagen Anna Berkholz und Matthias Godde und starten mit der „StreitBar“ – einem kontroversen Format an sechs erstaunlichen Orten. „Wir wollen zu den Menschen gehen und dahin, wo man was von den Themen versteht,“ erklärt Pfarrerin Berkholz von der evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach die Intention. Ein Experte verstärkt jeweils die Runde, ein Glas Wein oder Wasser wird angeboten, denn „über den Glasrand streitet es sich nochmal so gut“.