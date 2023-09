Gastspiel in Neuss Programm voller Adrenalin im Weihnachtszirkus Traber

In der Quirinusstadt gibt es die unterschiedlichsten Bräuche in der Winterzeit: Plätzchen backen, ein Bummel über den Weihnachtsmarkt oder ein Besuch in der Manege. Denn auch diesen Winter kommt der Weihnachtszirkus der Familie Traber wieder nach Neuss. Vom 20. Dezember bis 7. Januar schlagen sie ihr Zelt an der Hammer Landstraße auf. Schon in den letzten zwei Jahren präsentierte die junge Generation der Zirkusfamilie ein eigenes weihnachtliches Programm rund um die Festtage. Doch in diesem Jahr, wollen sie „noch einen draufsetzen“, wie sie sagen.