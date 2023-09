Angebote in Neuss Herbstferienspaß in den Schwimmbädern

Am Sonntag, 8. Oktober, findet von 11 bis 14 Uhr eine Ninja Cross-Meisterschaft für die ganze Familie im Neusser Stadtbad an der Niederwallstraße statt. Geschicklichkeit, Koordination und Muskelkraft sind gefragt, um den sogenannten Ninja Cross zu bewältigen. Mit dem 23 Meter langen Wasserparcours wird das Stadtbad in wenigen Sekunden zur Wettkampfarena. Herausforderungen über, auf und unter Wasser warten auf die Teilnehmer. Der Ninja Cross im Stadtbad ist angelehnt an die Idee des Ninja Warriors, der sich über jede Art von Hindernissen hangelt, um an sein Ziel zu kommen. Die Wettkämpfe werden nach Altersklassen unterteilt und sind somit für die ganze Familie interessant. Auf alle Gewinner der Neusser Familien Ninja Cross Meisterschaft wartet eine Überraschung. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Extrakosten fallen nicht an, die Teilnahme ist über den Eintrittspreis abgedeckt. Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss zum Abruf bereit.