„Spaß im Gras“ in Neuss Ein Ferienprogramm im XXL-Format

Greyhound Pier Die städtische offene Kinder- und Jugendeinrichtung an der Batteriestraße macht auch Tagesausflüge, etwa im Kanu (3. Juli), eine Fahrt zum Kaarster See (11. Juli) oder zum Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern am See. Diese findet auch bei schlechtem Wetter statt, da der Freizeitpark über einen Indoor-Spielplatz verfügt. Ansonsten freuen sich die Verantwortlichen über Teilnahme an „Pimp your Zeug“ (27. Juni), Schmuck aus Fimo (14. Juli) oder über einen Japan-Tag mit Teezeremonie (31. Juli). Wer Minigolfen beherrschen möchte, ist bei den Greyhounds genau richtig (1. August), auf besonders hohe Teilnahme freuen sich die Leiter bei der Schnitzeljagd im Rennbahnpark (5. Juli).