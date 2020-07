„Kulturgarten“ in Neuss : Ein Programm für Kinder und Erwachsene

Neuss Am kommenden Freitag startet der „Kulturgarten“ rund um das Globe in Neuss. Eröffnet wird er von Comedy mit dem Trio des Neussers Benaissa Lamroubal.

Abends dreht sich dann alles um Musik. Simav Hussein ist eine kurdische Sängerin, die die klassische Musik ihrer Heimat mit modernen Elementen versieht. Sie wird im sogenannten Interkulturgarten vom syrischen Friedenschor begleitet. Dieser setzt sich zusammen aus jungen Syrern, die vor allem in München leben, einige haben schon an Opern-Produktionen mit der Musik von Mozart mitgewirkt. Das Konzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr.

Nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche gibt es den „Kulturgarten“ am Globe. So wird am Montagabend der Musiker Eddy Schulz zu erleben sein. Er ist nicht nur für die Einrichtung etlicher Musiktheaterstücke im Theater am Schlachthof zuständig, sondern arbeitet genauso auch an der Alten Post, ist der Musikalische Leiter der Musicals von eben Alter Post und Musikschule, Leadsänger und Gründer der Band „Sandgetriebe“ und schreibt eigene Programme. Wie „Alltagskatastrophen“, von denen er singt und erzählt. Dabei wird er begleitet von Tim Steiner an der Gitarre und Hanno Kerstan auf dem Cajón, der peruanischen Kistentrommel. Das Konzert beginnt am Montag um 19.30 Uhr.