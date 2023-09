Event in Neuss Viele Premieren beim Hansefest

Stadtführer Rolf D. Lüpertz bietet kostenfreie Führungen an beiden Tagen zum Wesen der Hanse und zur Neusser Stadtgeschichte an. Gewohnt: Vier rheinische Hansestädte zeigen vor dem Rathaus ihre Verbindungen zur Hoch-Zeit der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert. Dazu kommen die Städte Salzwedel mit ihrer auch in Neuss anwesenden Wache von 1480 sowie Brilon mit Olsberg und die Jugendhanse. In dieses offizielle Ambiente gesellen sich Wassersportvereine und die DLRG.