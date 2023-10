Angebote in Neuss Was die VHS im Oktober zu bieten hat

Entspannung für Schultern und Nacken Das Feldenkrais-Seminar am 28. Oktober von 10 bis 14 Uhr ermöglicht es kleine und leichte Bewegungen zu erlernen. Die Teilnehmenden erproben Arme und Schultern „hängen" zu lassen und den Kopf entspannt und frei auf der Wirbelsäule zu tragen. Das Entgelt beträgt 26,28 Euro.



Mythos „Wilder Westen“ An drei Samstagnachmittagen lädt Clara Petino ab dem 28. Oktober in der VHS zur Beschäftigung mit Literatur und Film über den sagenhaften „Wilden Westen“ der USA ein. Das Entgelt beträgt 35 Euro.