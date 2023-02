Das Programm in Neuss Nacht der Bibliothek mit einer Reise in den Weltraum

Wenn die Dämmerung einsetzt, geht es in der Neusser Stadtbibliothek erst so richtig los: Sie ist eine von 200 nordrhein-westfälischen Bibliotheken, die für Freitag, 17. März, zur „Nacht der Bibliotheken“ einlädt. Die steht in diesem Jahr unter dem Motto „Grenzenlos“ – ein Hinweis darauf, dass dort alle Menschen willkommen sind und auch die Möglichkeiten einer Bibliothek unbegrenzt sind. So können in der Stadtbibliothek längst nicht nur Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Sie ist zugleich auch ein Treffpunkt für Lernende und Kulturinteressierte, es werden ebenso klassische Lesungen angeboten wie andere Veranstaltungen, wie Gamingclub und ein Makerspace.