„Kultur für Kinder“ in Neuss : Reihe mit Kinderstücken vom Kulturamt und Landestheater

Zum 38. Mal wird in 2021 die Reihe „Kultur für Kinder“ organisiert – unter anderem mit den „Gespensterjägern“ des Theaters Mika & Rino. Foto: Theater Mika & Rino

Zum 38. Mal im nächsten Jahr haben Kulturamt und das RLT die Reihe „Kultur für Kinder“ bestückt. Sechs Sonntage sind geplant, Abos lassen sich bis 13. Dezember bestellen.

Neuss In Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater präsentiert das Kulturamt auch 2021 wieder die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“. An sechs Sonntagen werden jeweils drei Vorstellungen um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr geboten. Wobei die aktuell für Sonntag, 13. Dezember, geplante Vorstellung „Der Schneekönig“ vom Kölner Künstler Theater um 11 und 15 Uhr im RLT aufgrund der Coronaschutzverordnung abgesagt werden muss. Zur Erstattung der Tickets kann eine Mail mit den persönlichen Kontaktdaten sowie Fotos der Tickets an lars.riedel@stadt.neuss.de geschickt werden.

Verschiedene Gasttheater werden 2021 den Zuschauern ein buntes Programm präsentieren und für spannende, lustige und besinnliche Momente sorgen. Das Rheinische Landestheater ist wie jedes Jahr mit einem eigenen Stück vertreten.

Ab Mittwoch, 30. Dezember 2020, sind für alle Vorstellungen auch Einzelkarten für jeweils acht Euro zuzüglich Service- beziehungsweise Vorverkaufsgebühr erhältlich.

Ob es am Sonntag, 10. Januar, wirklich losgeht, wird sich zeigen. Aber noch plant das Kulturamt mit den Vorstellungen des Wittener Kinder- und Jugendtheaters, das mit dem Grimmschen Märchen „Frau Holle“ nach Neuss kommen will. Darin geht es mit viel Musik um Freundlichkeit und Mühe. Eine lustig-gruselige Dachbodengeschichte für Zuschauer ab 4 Jahre erzählt des Theater Mika & Rino am Sonntag, 7. März. „Die Gespensterjäger“ lernen nämlich, wie man Ängste überwinden kann, wie wichtig das Lesen von Büchern ist, und dass sogar Ratten lesen lernen können.

„Das tapfere Schneiderlein“ nach den Brüdern Grimm hat das Theater Mimikri im Gepäck, wenn es mit dem Märchen (ab 3 Jahre) am 6. Juni nach Neuss kommt. Einen Krimi für Kinder ab fünf Jahre zeigt das Trotz-Alledem-Theater am Sonntag, 26. September: „Kommissar Gordon – Der erste Fall“. Gordon ist eine sehr alte, warmherzige Kröte und oberster Polizeichef im Wald. Zusammen mit der Polizeiassistentin, Maus Buffy, löst sie bestimmt auch den Fall rund um den Diebstahl von Nüssen. Genau 224 Stück, so hat das Eichhörnchen gezählt, waren es.

Mit dem Stück „Rotkäppchen und Herr Wolf“ von Sergej Gößner für Zuschauer ab sechs Jahre ist das RLT in der Reihe dabei. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm und wird am 31. Oktober gezeigt. Herr Wolf entpuppt sich in diesem Stück nämlich als recht einsam im Märchenwald. Zusammen mit der Großmutter entwickelt Rotkäppchen einen Plan, wie man ihm helfen kann und vor allem vor dem schießwütigen Jäger schützt.

„Der glückliche Prinz“, frei nach dem gleichnamigen Märchen von Oscar Wilde, zeigt die Abajur Theater Company für Zuschauer ab sechs Jahre als Schlusspunkt der Reihe am 12. Dezember. In der Version des Theaters wird die Geschichte der Statue des Prinzen, der vom höchsten Punkt der Stadt alle Leiden der Einwohner sehen kann, in Zeiten der Pandemie von einer Hexe über ihren YouTube-Kanal in einem Livestream erzählt.

Die Vorstellungen (immer sonntags) dauern zwischen 60 und 75 Minuten, Aufführungsort ist das Rheinische Landestheater. Das Abonnement für alle Vorstellungen richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Es kostet 42 Euro und kann noch bis Sonntag, 13. Dezember, vorbestellt werden. Die Bestellkarte mit dem Flyer zur Veranstaltung kann auf www.neuss.de abgerufen werden und ist an das Kulturamt der Stadt Neuss zu richten. Einzelne Veranstaltungen sind auch für jüngere Kinder geeignet.