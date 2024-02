Finanzspritze vom Land Neuss profitiert von Landesstraßen-Offensive

Neuss · Die Landesregierung will in diesem Jahr so viel wie noch nie in den Erhalt und die Sanierung der Landesstraßen-Infrastruktur investieren. Insgesamt sind 220 Millionen Euro für die Sanierung von Straßen, Brücken und sonstigen Straßenbestandteilen eingeplant. Davon profitiert auch Neuss.

29.02.2024 , 16:14 Uhr

Das Landesstraßen-Erhaltungsprogramm 2024 umfasst 151 größere Einzelmaßnahmen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Der Zustand von Straßen, Brücken und Tunneln in NRW soll deutlich besser werden. Dazu hat das Verkehrsministerium eine „Sanierungsoffensive Straßeninfrastruktur“ ins Leben gerufen. Das jährliche Erhaltungsprogramm für die Landesstraßen ist dabei ein zentraler Baustein. In diesem Jahr profitiert auch die Stadt Neuss: Rund 400.000 Euro investiert das Land für Ersatzneubauten und Fahrbahnsanierung der L142, die Grimlinghausen mit Erfttal verbindet und beide Stadtteile an die Autobahn anschließt. Dazu erklärt der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU): „Landesstraßen sind Lebensadern für Pendler, Gewerbe, Industrie und Handel. Viele Straßen und Bauwerke in Nordrhein-Westfalen sind aber in einem schlechten Zustand – auch bei uns in Neuss.“ Teilweise jahrzehntelang seien diese vernachlässigt worden. Mit den Fördermitteln aus dem Landesstraßen-Erhaltungsprogramm komme man dem Ziel nun näher, diesen Zustand deutlich zu verbessern. Insgesamt enthält das Förderprogramm 220 Millionen Euro. Davon fließen 145 Millionen in 151 größere Einzelprojekte unter anderem an Fahrbahnen und Brücken. Die übrigen 75 Millionen Euro werden als sogenannte Bauamtspauschale eingeplant: Damit kann flexibel auf unvorhergesehene Schäden reagiert werden. Die Auswahl dieser Projekte treffen die jeweiligen Regionalniederlassungen von Straßen.NRW. Lob aus dem Rhein-Kreis Neuss für das Paket kommt auch vom Landtagsabgeordneten Simon Rock (Die Grünen). „Eine intakte Infrastruktur ist für die Menschen und die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen enorm wichtig. Im Landtag haben wir einen Rekord-Haushaltsansatz für den Erhalt unserer Landesstraßen beschlossen“, erklärt er. Das neue Landesstraßen-Erhaltungsprogramm sende damit ein richtiges Signal: „Beim Straßenbau legt NRW höchste Priorität auf den Erhalt bestehender Straßen. Ich freue mich, dass auch meine Heimatstadt Neuss von den Projektmitteln profitiert“, sagt Rock.

