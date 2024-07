Probleme mit Obdachlosenunterkunft in Neuss Morddrohungen rauben Anwohnern den Schlaf

Als die Frau in der finsteren Nacht auf sie zukommt und ihr den Satz „Du hast meine Mutter vergiftet“ entgegen faucht, ist für die Anwohnerin der Negativ-Höhepunkt erreicht. Für sie und weitere Anwohner steht fest: So wie es bereits seit Jahren ist, geht es nicht mehr weiter. „Wir werden permanent in unserer Nachtruhe gestört, finden keinen Schlaf mehr“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte.