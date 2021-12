Beschwerden in Neuss : Probleme mit E-Scootern am Berghäuschensweg

Neuss Anwohner berichten von zahlreichen abgestellten E-Scootern, die zum Teil Geh- und Radwege versperren. Die Stadt will die Situation verstärkt beobachten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt diese jedoch mit, dass das Geschäftsgebiet von den Anbietern Lime und Bolt (also der Bereich, in dem die Mietvorgänge gestartet und beendet werden können) am Nixhütter Weg endet. Insofern sei nachvollziehbar, dass dort eine höhere Menge an Fahrzeugen abgestellt wird. Besondere Auffälligkeiten seien aber nicht bekannt. „Aktuell sind in der App der Anbieter an diesem Standort auch nur wenige Fahrzeuge verfügbar. Wir werden als Stadt die Situation aber in den nächsten Wochen verstärkt beobachten“, schreibt die Verwaltung. Bürger können sich direkt an den Verleihservice (Kontaktdaten stehen auf den Geräten) oder bei Auffälligkeiten über die einschlägigen Kanäle (Mängelmelder, E-Mail und Co.) an die Verwaltung wenden. „Die Anbieter werden dann aufgefordert, die festgestellten Missstände zeitnah zu beseitigen. Das funktioniert im Regelfall auch sehr gut“, so die Stadt