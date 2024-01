Verkehr in Neuss Probleme mit „Dialog-Displays“

Immerhin: Trotz all dieser Probleme seien die bereits vorliegenden Ergebnisse an den bisherigen Standorten „überwiegend sehr erfreulich“, wie es heißt. Beispielhaft sei dies am Langzeitversuch an der Villestraße zu erkennen. In Hoisten hängen seit Frühjahr vergangenen Jahres nämlich zwei Geräte für beide Fahrtrichtungen der L142. Mit dem Versuch soll ermittelt werden, ob ein Gewöhnungseffekt eintritt. Dies war bislang offenbar nicht der Fall, seit Inbetriebnahme wurden laut Stadt in Fahrtrichtung Norf 940.000 Fahrten dokumentiert und 734.000 in die Gegenrichtung. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag in beiden Richtungen beständig bei 50 Kilometer pro Stunde, 85 Prozent der Fahrzeuge fuhren langsamer als 57. Diese Werte konnten fast unverändert bei jeder Zwischenauslesung festgestellt werden. Bei der nächsten Auslesung im Frühjahr dieses Jahres wird die Anzeige der Displays für ein halbes Jahr abgeschaltet, die Messungen erfolgen aber weiterhin im Hintergrund. So soll festgestellt werden, ob die Displays das Geschwindigkeitsverhalten an dieser Örtlichkeit wesentlich beeinflussen.