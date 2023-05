Beschwerden in Neuss Schon wieder Mieterwut in Erfttal

Es ist die pure Verzweiflung, die vielen Mietern an der Euskirchener Straße in Erfttal anzumerken ist. Mit einem Hilferuf wandten sie sich jetzt an unsere Redaktion – und der bettet sich ein in eine Gesamtproblematik, die auch die Politik seit Längerem beschäftigt. Die Mängelliste, die die Anwohner im Laufe der vergangenen Monate angelegt haben, ist lang. Egal ob Schimmel an Wänden, Keller-Einbrüche, wilde Müllkippen oder Falschparker, die regelmäßig Zufahrten blockieren (vor allem für Feuerwehr-Autos und Rettungswagen). Ein großes Ärgernis ist zudem der seit rund einem Monat defekte Aufzug im Haus – der trifft einen Anwohner besonders hart. „Es ist eine Katastrophe“, fasst der 73-Jährige zusammen, der seinen Namen nicht nennen möchte. Der Senior ist körperlich schwer beeinträchtigt, hat einen Schwerbehindertenausweis zu 100 Prozent. Der Erfttaler muss allerdings regelmäßig Termine wahrnehmen, die wichtig für seine Gesundheit sind. „Zweimal täglich muss ich zur Therapie, insgesamt muss ich somit 480 Treppenstufen gehen“, sagt der Mann, der im siebten Stock wohnt.