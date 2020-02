Prinzenpaar aus Neuss : Auf einen Besuch bei „Killepitsch“

Neuss Prost auf der anderen Rheinseite: Das Neusser Prinzenpaar Bernd I. (Heck) und Novesia Conny I. (Breuer-Heck) war auf Kräuterlikör-Exkursion in Düsseldorf.

Wie viele Kräuter sind eigentlich im Düsseldorfer Kräuterlikör „Killepitsch“? Und wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Namen? Und wie läuft überhaupt so eine Likörherstellung ab? All dies und und noch viel mehr, erfuhren Prinz Bernd I. und Novesia Conny beim Besuch der Killepitsch-Likörfabrik Peter Busch in Düsseldorf.