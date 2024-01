Auto für das Neusser Karnevals-Prinzenpaar Durch die Session mit 204 PS

Dieter Mertens hat als Prinzenpaar-Fahrer keine Angst vor dem großen Auto: „Ich fahre privat einen Renault Capture und war früher Lkw-Fahrer.“ Der Wagen stammt von einer Mercedes-Benz-Niederlassung in Duisburg, deutlich erkennbar am Kennzeichen, das mit DU anfängt. Die Karnevalisten können damit leben. Kritisch wäre es erst dann geworden, wenn da vorne ein K für Köln gestanden hätte. Ein paar kleine Formalien mussten erledigt werden, dann wechselte der Autoschlüssel den Besitzer. Dietmar Schwabe-Werner von der Mercedes-Benz-Niederlassung erklärte, dass der Wagen von der Vermietungsgesellschaft von Mercedes Benz stammt. In einer normalen Session bringt es das Prinzenpaar-Fahrzeug auf rund 3000 Kilometer. Diesmal ist die Session ja besonders kurz. Und weil das so ist, werden in den nächsten fünf Wochen voraussichtlich nicht viel mehr als 2000 Kilometer zusammenkommen. Zurückgegeben wird der Wagen am Aschermittwoch.