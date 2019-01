Neusser Prinzenclub wird 44: Prinzenclub feiert ein närrisches Jubiläum

Neuss Mit Vorträgen, Reden und Tanzeinlagen wurden die 4x11 Jahre im Marienhaus gebührend gefeiert.

Der Winter lässt in NRW auf sich warten. Wie gut, dass es die fünfte Jahreszeit gibt, bei der das Wetter keine Rolle spielt und die gute Laune im Vordergrund steht. Besonders gute Laune und einen Anlass zum Feiern hat der Prinzenclub Neuss in diesem Jahr. 4 x 11 Jahre, diesen närrischen Geburtstag kann er feiern.

Zu diesem Anlass wurden am Sonntag der Karnevalsausschuss und die -vereine ins Neusser Marienhaus eingeladen, um mit dem Prinzenclub das 44-jährige Bestehen zu zelebrieren. Die Stimmung im Marienhaus war freudig und festlich, an den Tischen saßen Vertreter der Karnevalsvereine, darunter auch das aktuelle Prinzenpaar Kalli I. und Mandy I. sowie das Kinderprinzenpaar Nico I. und Seline I. Auch Jörg Geerlings MdL war gekommen. Neben der Bühne befand sich eine „Wall of Fame“ mit allen Prinzenpaaren der vergangenen 44 Jahre und Informationen zur Gründung im Mai 1975.

Wie der Name schon verrät, werden die Ex-Prinzen in den Prinzenclub aufgenommen. Ab diesem Jahr darf sich Dieter IV. , Prinz der vergangenen Karnvealssaison, dazu zählen. Die Aufnahme in den Prinzenclub schließt eine weitere Amtszeit als Prinz nicht aus. Kalli I. ist nämlich so ein Wiederholungstäter, ein Prinz gestellt vom Prinzenclub.Das könnte andere durchaus motivieren, das Amt noch einmal zu übernehmen.