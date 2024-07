Dating Show für lesbische Frauen Eine Neusserin will „Princess Charming“ für sich gewinnen

Das neue Format „Princess Charming" ist eine queere Dating-Show auf RTL Plus, in der 20 Single-Frauen die große Liebe suchen. Das Format startete im Jahr 2021 und ist identisch zu „Prince Charming“ – nur, dass anstatt Krawatten am Ende jeder Folge Halsketten vergeben werden. Eine davon könnte die sogenannte „Princess“ Lea Hoppenworth an Melissa verteilen. Die 28-jährige Account-Managerin kommt aus Neuss und hat es in die Villa geschafft.