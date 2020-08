Komödie im Theater am Schlachthof Neuss : Zwei Singles auf der Suche nach dem/der Richtigen

Komödie im Theater am Schlachthof Neuss

Barbara Wegener und Fabio Sorgini spielten Cécile und Marc in „Bei mir zu Haus, um fünf?“. Foto: TaS

Neuss Das Theater am Schlachthof zeigte im Zelt die Komödie „Bei mir zu Haus, um fünf?“. Die Neusser Bühne war die Premierenstation für das Stück, mit dem die Darsteller auf Tour gehen wollen.

Im seinem eigens in der Corona-Pandemie errichteten Hinterhof-Zelt feierte das Theater am Schlachthof die Premiere von „Bei mir zu Haus, um fünf?“, einer Komödie von Pierre Chesnot. Alles unter strengster Beachtung der Hygienevorschriften. Aber auch durchaus angenehm an einem warmen Sommerabend. Für kühle Getränke hatten die Gäste durch Vorbestellung sorgen können.