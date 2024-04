Unbeschreiblich weiblich im Neusser Theater am Schlachthof „Ein Stück für alle mit und ohne BH"

So oder so sei das Stück, auch wenn es von drei Frauen handelt und von Frauen auf die Bühne gebracht wird, ein Stück, was sich unbedingt auch die männlichen Besucher anschauen sollten. ,,Es ist definitiv ein Stück für alle mit und ohne BH", verspricht Monique Latour. Es wird mit vielen Klischees aufgeräumt, die Männer schon mal gegenüber Frauen haben und zeigt, wie Frauen in Zukunft mit Humor besser den Männern gegenübertreten können, wenn diese sich mal wieder nicht ganz so fein benehmen. Für die Zuschauer sei das auch ein bisschen wie eine Liebesthearpie, sagt die Regisseurin und lacht.