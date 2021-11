Kinder, Jugendliche und Erwachsene : Ein Wochenende für Theaterfreunde

Ein Cadillac bestimmt das Bühnenbild des Jugendstücks „Cash“, das im Rheinischen Landestheater (RLT) am Freitag Premiere feiert. Das Publikum kann den Fortgang des Stücks mit entscheiden. Foto: Marco Piecuch

Neuss Sowohl im Theater am Schlachthof als auch im Rheinischen Landestheater werden am kommenden Wochenende neue Stücke gezeigt. Das sind die Besonderheiten der einzelnen Premieren.

Wenn sich am Wochenende in Neuss der Theatervorhang öffnet, ist für jede Altersklasse etwas dabei: Im Theater am Schlachthof wird nicht nur der Klassiker „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert auf die Bühne gebracht, sondern mit „Peterchens Mondfahrt“ auch ein Vorweihnachtsmärchen für Kinder ab fünf Jahren geboten. Und im Rheinischen Landestheater verspricht das Jugendstück „Cash“ ein interaktives Programm für Jugendliche.

Mit „Draußen vor der Tür“ bringt das TaS zum 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert einen Klassiker auf die Bühne. Foto: Christoph Krey

Draußen vor der Tür Nach einem Kampfeinsatz kommt ein Mann traumatisiert nach Hause: Doch da ist niemand mehr, der sich um ihn kümmert. Er hat keinen Beruf mehr, seine Frau ist weg, seine Eltern gestorben. Und sein Land übernimmt keine Verantwortung für ihn.

In der Vorweihnachtszeit läuft im TaS „Peterchens Mondfahrt“. Foto: Anja Dahmen

Infos Karten für die Aufführungen bestellen Cash Für die Premiere im RLT am 12.11. gibt es noch Tickets unter rlt-neuss.de oder an der Theaterkasse 02131 269933. Peterchens Mondfahrt Die Premiere im TaS am Sonntag, 14.12. ist ausverkauft. Tickets gibt es noch für 28.11, 11 Uhr; 5.12, 17 Uhr; 12.12, 11 Uhr; 18.12., 14 Uhr; 19.12, 11 und 17 Uhr. Karten: tas-neuss.de Draußen vor der Tür Für die Premiere im TaS am 12.11. gibt es Restkarten. Tickets: tas-neuss.de.

Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Borchert bringt das Theater am Schlachthof (TaS) den Klassiker „Draußen vor die Tür“ auf die Bühne. Es war auch ein persönliches Anliegen von Markus Andrae, künstlerischer Leiter des TaS. Nicht nur, weil für ihn Borchert einer der wichtigsten Autoren der Nachkriegszeit ist. Als er in diesem Sommer die Berichte aus Afghanistan gesehen hatte, war der Regisseur erschüttert. „Wie geht der Staat mit Menschen um, die für ihn Kopf und Kragen riskiert hat?“, fragt er. Und so stehe die Inszenierung nicht nur für 100 Jahre Borchert, sie soll auch ein ins Bewusstsein rücken sein. „Ich bin kein Militarist, im Gegenteil, es soll auch keine Glorifizierung der Soldaten sein. Es geht um die Frage, wie mit ihnen umgegangen wird, wer die Verantwortung übernimmt – um die grundsätzliche Frage des Respekts.“

Die TaS Inszenierung, bei der Andrae Regie führte, soll sich so insbesondere auf die Traumatisierung und die Psychologie der Figur konzentrieren. Dafür sei einiges aus dem Original gekürzt und herausgenommen wurden. Überhaupt werde das Drama aus dem Kontext des Zweiten Weltkrieges herausgeholt.

Dazu soll auch das abstrakt gehaltene Bühnenbild beitragen: „Niemand wird mit Kriegsbildern konfrontiert“, sagt Markus Andrae. Besetzt ist das 75-minütige Stück, das am Freitag, 12. November, 20 Uhr, Premiere feiert, mit den Schauspielenden Lars Evers, Tim Fleischer und Johanna Wagner.

Cash Sinan (Johannes Bauer) hat keinen Job und braucht Geld, also plant er die Bank, bei der er bis vor kurzem noch beschäftigt war, zu überfallen – an seiner Seite hat er ein vielversprechendes Team. Wenn das Rheinische Landestheater am Freitag, 12. November, 20 Uhr, das Jugendstück Cash zeigt, ist es eine deutsche Erstaufführung: Das Stück stammt nämlich aus der Feder der niederländischen Autoren Floris van Delft und Wolter Muller, die es 2013 vor dem Hintergrund der großen Finanzkrise geschrieben haben. Die Dramaturgin Eva Veiders hat es entdeckt, als sie für die vergangene Spielzeit zum Thema „Wie schmeckt Gold?“ recherchierte. Coronabedingt musste es verschoben werden, doch passt das Stück auch zur aktuellen Spielzeitfrage „Wie schwer ist Empathie?“ Neben der eigentlichen Geschichte, geht es darin nämlich auch um Fragen rund um den Stellenwert des Geldes, die Güterverteilung, das Verhältnis von Privilegierten und weniger Wohlhabenden. Als Bühnenbild fungiert ein Cadillac, der zwar nicht realistisch bespielt wird, aber verschiedende Assoziationen weckt.

„Einen Banküberfall kennt man eher aus Film und Fernsehen, weniger aus dem Theater“, sagt Veiders. Entsprechend schnell und beinahe filmisch sei die Erzählweise in der Inszenierung von Joerg Bitterich geworden. Durch die enthaltende Musik sei es „eine Aufführung kurz vor Party.“ Lebendig werde die Inszenierung aber auch deswegen, weil das Publikum immer mit einbezogen wird. „Nicht auf peinliche Weise, es muss auch niemand auf die Bühne“, sagt Veiders. Vielmehr können die Zuschauenden über den Fortgang der Handlung entscheiden. „Es gibt verschiedene Versionen, die einstudiert wurden, aber am Ende gibt es noch einmal einen besonderen Twist.“ Verraten wird der noch nicht.