Karneval in Neuss Top-Premiere für Nicole Schmitz

So sorgten „De Höppemöcke“, ein Männerballett aus Allrath, für kräftige Lacher und auch bei der Kölner Band „Free Barbie-Kill Ken“ rockte der Saal. Nicht lange fackelten die Gäste, als es eine kleine Panne gab: So hatte der Kaarster Sänger Chris Kaufmann zwar seine eigene Musik auf einem Stick mitgebracht, doch die Technik versagte. Kurzerhand bat er die Musiker vom Musikverein Frohsinn Norf, sozusagen die „Hausband“ des Narrenclubs an diesem Abend, ihn zu begleiten, und das Publikum doch kräftig mitzusingen. „Das hat hervorragend geklappt“, erzählt Nicole Schmitz, und dem Sänger offensichtlich so gut gefallen, dass er versprach, nächstes Jahr wieder zu kommen und sogar kostenlos aufzutreten.