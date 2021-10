Theater am Schlachthof in Neuss : Premiere für die „Hafenklänge“

Neuss Premiere für die „Hafenklänge“ im Theater am Schlachthof: Markus Andrae und Birte Jahnke spielen und singen poetische, komische und melancholische Lieder über Häfen und Seefahrt. Premiere für die „Hafenklänge“

Die erste urkundliche Erwähnung des Neusser Hafens als Handelsplatz vor genau 1000 Jahren nimmt Markus Andrae, der an der Ostsee aufgewachsene künstlerische Leiter des Theaters am Schlachthof (TaS), zum Anlass für ein persönliches „Text & Töne“-Programm jenseits von Kitsch und Shanty-Rührseligkeit. „Hafenklänge“ heißt es, hat am Freitag Premiere im Haus an der Blücherstraße und wurde in Auszügen zum Beispiel in der Kulturnacht und auch im Zelt am TaS schon präsentiert.