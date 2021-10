Theater am Schlachthof in Neuss : Premiere für die „Hafenklänge“ auf nächstes Jahr verschoben

Markus Andrae und Birte Jahnke bei den Proben. Foto: J.Look/TaS/J. Look

Update Neuss Das Theater am Schlachthof (TaS) in Neuss muss die Premiere der „Hafenklänge“ auf das kommende Jahr verschieben. Grund dafür seien, so sagt es der Sprecher des TaS, Dennis Prang, gesundheitliche Probleme der Mitwirkenden.

Das aber habe sich erst am Mittwochmorgen (13. Oktober) herausgestellt, so dass die Verschiebung etwas plötzlich kommt. Die meisten Zuschauer, so erklärt Dennis Prang weiter, seien schon benachrichtigt worden.