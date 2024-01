Neue Auszeichnung in Neuss Premiere für den Dusend-Preis

Drei Schützen von der Neusser Furth, Thomas Loebelt, Mario Loebelt und Thomas Klann, hatten am Pfingstmontag eine Idee: Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die nach außen kaum in Erscheinung treten, sollten mit einem Preis für ihr Engagement geehrt werden. Bis zum 15. November konnten Vorschläge eingereicht werden. Eine Jury wählte die zu Ehrenden aus, vier Einzelpersonen und eine Familie. Es handelt sich um Hans-Werner Prinz, Petra Söhnlein, Tobias Kinna, Herbert Vieten und die Familie Langosch. In der Reformationskirche wurden sie am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Feierstunde geehrt.