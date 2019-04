Jüdische Kulturtage in Neuss : Musikalische Hommage an einen Philosophen

Wolfgang A. Wirringa, Markus Andrae und Marlene Zilias (v.r.) singen und spielen in dem Stück „Der lachende Hiob – Mynona Anonym“ im Theater am Schlachthof. Foto: Dennis Prang

Neuss Markus Andrae hat für das Theater am Schlachthof eine musikalische Hommage an Samuel Friedlaender geschrieben. „Der lachende Hiob“ hatte zu den Jüdischen Kulturtagen nun Premiere.

Markus Andrae hatte die Idee und er hat seine beiden Mitstreiter offenbar mit seiner Begeisterung für den jüdischen Autor angesteckt. „Der lachende Hiob“ erweist sich schnell als eine abwechslungsreiche, beeindruckende sowie geist- und humorvolle Inszenierung. Texte von und über den Dichter und Denker werden angereichert mit französischen Chansons – das passt, weil Salomo Friedlander seine letzten Jahre in Paris verbracht hatte, wo er, in ärmlichsten Verhältnissen lebend, 1946 starb.

Vorstellungen Nach der Sommerpause, also mit Beginn der neuen Saison, sind im Theater am Schlachthof weitere Vorstellungen von „Der lachende Hiob - Mynona Anonym“ geplant. In dieser Spielzeit gibt es keine Termine mehr, der für Freitag angekündigte fällt aus.

Hager, blass, im grauen Zwirn und mit viel zu großer Fliege wirkt Wolfgang A. Wirringa so, wie man sich Salomo Friedlaender vorstellen kann. „Wie kann so ein Mann vergessen werden?“, fragt Wirringa fast schon anklagend. Und er erinnert an seine letzten Tage: „In einer kleinen unscheinbaren Wohnung in Paris sitzt ein alter Mensch und stirbt.“ Das ist umso tragischer, weil draußen die Massen jubeln, weil ihr Land, ihre Stadt von den Nazis „befreit“ wurden. Friedlaender hat dagegen nichts mehr zu feiern, Er stirbt. Er hat sich zuletzt abgekapselt, seine schlecht beheizte Behausung kaum einmal verlassen.