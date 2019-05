Preisverleihung im Neusser RLT : Heitmann ist der Schauspieler des Jahres

Neuss Der Kreis der Freunde und Förderer des Rheinischen Landestheaters lud jetzt zu seiner jährlichen Preisverleihung. Neben Philipp Alfons Heitmann freute sich auch Theaterpädagogin Tanja Meurers, die den Sonderpreis erhielt.

Als Festrednerin konnte er die Berliner Choreografin und Schriftstellerin Judith Kuckart (59) gewinnen, die als Autorin und Regisseurin dem Theater eng verbunden ist. „Was macht man, wenn man so ’ne Rede halten muss?“, fragte sie sich und schrieb gleich eine Kurzgeschichte mit engem Bezug zum Neusser Theater: „Von Sofamenschen und Wandermenschen“. Tragen Schauspieler Vagabunden- oder Wanderschuhe? Nimmst du bei Abstechern im Bus des RLT einen Henkelmann mit, falls du noch weißt, was das ist? Oma ist ein Sofamensch, Schauspieler sind Wandermenschen, sie spucken Feuer und ziehen ständig um. Sie stellen sich aber an jedem Ort eine neue Familie zusammen, aus Nachbarn, Kollegen, Freunden. So besteht die Welt aus lauter Heimatorten, wenn man am Theater arbeitet.

Judith Kuckart beendete ihre humoreske Geschichte mit der Feststellung: „Es gibt Schlimmeres als Turnschuhe, die dein Mann zur Hochzeit trägt: Slipper mit Goldspangen!“ Der starke Beifall für diese hintergründig-amüsante Geschichte passte nicht so recht zum nächsten Tagesordnungspunkt, denn es galt, 19 Ensemblemitglieder zu verabschieden, „eine Zahl, bei der einem schwindelig werden kann“ (Jochen Rulfs). Gekündigt wurde auch Linda Riebau (40), seit 2009 am RLT. Sie erhielt 2012 den Förderpreis, 2015 den Publikumspreis und war nach einem Jahr Elternzeit gerade erst zum RLT zurückgekehrt. Besonders verabschiedet wurde auch Reinar Ortmann (48), seit 2014 RLT-Chefdramaturg und Interimsintendant der vergangenen Spielzeit. Vanadis Bever, im Beirat des Fördervereins, hielt die Laudatio auf die Theaterpädagogin Tanja Meurers (33). Sie erhielt einen von der Sparkasse gestifteten Sonderpreis in Höhe von 800 Euro. Vanadis Bever würdigte neben der Arbeit mit Spielclubs und Theaterchor vor allem ihr Engagement für Kinder von Geflüchteten. Zum Schauspieler des Jahres wurde Philipp Alfons Heitmann (42) gewählt. Zunächst Gast in „Nibelungen II“ (2013) gehört er seit der Spielzeit 2014/15 dem RLT als festes Ensemblemitglied an. In mehr als 20 Produktionen ragten seine Titelrolle in Shakespeares „König Richard III.“ und im „Der Kirschgarten“ der letzten Saison heraus.