Medizinische Versorgung in Neuss : Praxis Goder wird zum Hausarztzentrum

Zum Team des neuen Hausarztzentrums gehören unter anderem der Arzt Anilkumar Bharwani, die medizinische Fachangestellte Darline Schupp, Praxissupport Johannes Wurm und Praxismanager Benjamin Langer. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)

Hausarztpraxis war früher. Die Zukunft gehört am Artur-Platz-Weg in Gnadental dem Modell Hausarztzentrum, zu dem sich vier Mediziner in der ehemaligen Praxis von Klaus Goder zusammengetan und ihr Unternehmen als als Medizinisches Versorgungszentrum (MZV) organisiert haben.

Ein Vorteil für die Patienten ist nach Darstellung von Praxismanager Benjamin Langer, dass das MVZ über Mittag und auch Mittwoch Nachmittag geöffnet hat, wenn andere Praxen schließen.

Die Patienten werden aber zumindest einige vertraute Gesichter weiter sehen. Goder, Hausarzt in vierter Generation, der die Praxis Anfang der 1990er Jahre von seinem Vater übernommen, aber seinen beruflichen Mittelpunkt vor fünf Jahren in die Schweiz, verlegt hatte, zieht sich nämlich nicht ganz zurück. Er bleibt der Praxis als Konsiliararzt weiter verbunden, wenn eben auch vor allem beratend.

Auch Ulrike Sanner bleibt den Gnadentalern erhalten. Die Haus- und Fachärztin für Anästhesiologie war über 25 Jahre bei Goder angestellt und arbeitet nun im neuen Unternehmensmodell mit Gunilla Erdmann und Anilkumar Bharwani zusammen, der sozusagen nächsten Generation.

Mit der Zahl der Mediziner vergrößert sich auch die Breite des Angebots. Nicht zuletzt um den Aspekt chronischer Erkrankungen. Erdmann, die vor dem Fach Medizin zunächst Biologie studiert hatte, ist Spezialistin für Infektionskrankheiten und Reisemedizin, gilt nicht zuletzt deshalb als Impfexpertin im Team. Bharwani wiederum kam vor gut zehn Jahren aus Indien nach Deutschland und arbeitete als Spezialist auf Intensivstationen von Krankenhäusern, zuletzt in Bonn. Sein Wechsel ins MVZ ist zugleich der Schritt in die Selbstständigkeit eines niedergelassenen Arztes.

Gemeinsam haben sich die Mediziner vorgenommen, die Patientenversorgung erheblich auszubauen. Mit einem „Same-Day-Konzept“ wollen sie das Versprechen einlösen, dass jeder Patient noch am Tag seiner Kontaktaufnahme einen Termin am Artur-Platz-Weg bekommt. Dazu braucht das Hausarztzentrum auch im Management noch Verstärkung und möchte sich noch um eine medizinische Fachangestellte vergrößern.