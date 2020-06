Rheinische Landestheater in Neuss : Auf der Suche nach dem Geschmack von Gold

Neuss Das Rheinische Landestheater hat seinen Spielplan als Improvisationstheater auf die Bühne gebracht. Die Szenen geben einen Einblick in ein vielfältiges Programm, mit dem das Haus im September startet.

Für das Publikum war das eine unterhaltende Präsentation: Viel gelacht wurde nicht nur über die improvisierten Darbietungen, sondern auch, weil die Darsteller immer wieder Bezug auf die aktuelle Corona-Situation nahmen. Da wäre etwa eine Szene aus „Das Ballhaus“, das im März 2021 seine Premiere hat. Drei junge Frauen (gespielt von Anna Lisa Grebe, Juliane Pempelfort und Nelly Politt) haben sich herausgeputzt: Sie sind zum ersten Mal abends aus und sehen sich erwartungsvoll in dem Ballsaal um. In seiner eigentlichen Version kommt das Stück völlig ohne Worte aus. In der Improvisation ließ es sich der Barkeeper (Niklas Maienschein) aber nicht nehmen, seine Gäste wegen den bestehenden Schutzmaßnahmen nach ihren Kontaktdaten zu fragen.

Was sich nach der Präsentation erahnen lässt: Die neue Spielzeit wird vielseitig. Neben Klassikern von Shakespeare (Der Widerspenstigen Zähmung) , Lessing (Nathan) oder „Der Geizige“ von Molière sind da auch Titel wie „Glaube Liebe Hoffnung“ zu finden, in dem eine Frau noch vor ihrem Tod ihren Körper an ein anatomisches Institut verkaufen möchte. Dagegen unternimmt „Ewig Jung“ eine musikalische Reise in das Seniorenheim des RLT. Für Kinder wird neben Pünktchen und Anton auch „eine Weihnachtsgeschichte“ und „Der Fischer und seine Frau“ gezeigt.