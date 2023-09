Stadtbibliothek in Neuss Prämierung der besten Geschichten

Für die „Kulturnacht“ und die Jugendkulturnacht „nachtfrequenz23“ am Samstag, 23. September, hat die Stadtbibliothek ein buntes Programm mit Lesungen, einer Ausstellung, kreativen Mitmach- oder Spiel- und Spaßaktionen, Escape-Game, Rätseln und Erfahrungen mit Virtual-Reality-Brillen vorbereitet. Kleine und große Gäste können an diesem Abend in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in Erinnerungen an glückliche Kindertage schwelgen. Darüber hinaus werden an diesem Abend die besten Geschichten prämiert, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene beim Kurzgeschichtenwettbewerb der Stadtbibliothek und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss“ eingereicht haben. Die Preise werden in drei Kategorien vergeben. Die Prämierungen starten um 17 Uhr mit den Beiträgen der Kinder, um 19 Uhr werden Preise für die Beiträge der Jugendlichen vergeben und um 20 Uhr präsentieren die Erwachsenen zunächst ihre Texte. Das Publikum ermittelt um 21 Uhr den besten Beitrag und vergibt den Publikumspreis. Anschließend gibt die Jury ihre Auswahl des Wettbewerbs „Kindheit am Niederrhein“ bekannt. Der Eintritt zu allen Aktivitäten ist an diesem Abend frei.