Brauchtum in Neuss : Prächtige Paraden mit 500 aktiven Schützen in Grefrath

Grefrath „Viele Momente, die ans Herz gehen“ hat Schützenkönig Markus Krüll in Grefrath erlebt. Er macht daraus gar eine Empfehlung für den Bürgermeister.

Der Präses, Pfarrer Michael Tewes, fehlte allerdings wegen Gottesdienstverpflichtungen. Er hatte aber am Pfingstsonntag das Festhochamt zelebriert. Der Sonntag stand im Zeichen des Wetterwechsels: Während die Parade noch trockenen Fußes absolviert werden konnte, war der Zug zum Festzelt ein ganz kurzer. „Ladet den Bürgermeister ein, er bringt gutes Wetter mit“, unkte am Montag Reiner Breuer. Er gratulierte dem Schützenkönigspaar Markus I. und seiner Gemahlin Nada. Der König sei ein leibhaftiges Bild für den „blühenden Wirtschaftsstandort Grefrath“ als geschäftsführender Gesellschafter von Krüll + Hilgers. Im Übrigen: Wer könne besser den Zusammenhalt einer Gemeinschaft garantieren als die Schützen? „Ich will mein Bestes dazu geben“, versprach der Bügermeister. Markus Krüll bedankte sich und empfahl, König einer Bruderschaft zu werden. „Da erlebt man viele Momente, die ans Herz gehen.“

Prächtige Paraden von 500 aktiven Schützen zogen an beiden Pfingsttagen die Besuchermassen zum Fest an und im Gegensatz zu Klagen anderer Schützengemeinschaften gibt in Grefrath kein Musik-Defizit: Zehn Kapellen und Corps begleiten und gliedern den Zug, darunter erstmals in Grefrath dabei waren die „O‘Tunes Otterslo“ aus den benachbarten Niederlanden.