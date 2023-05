Schließung am Neusser Theodor-Heuss-Platz Postbank sucht alternativen Standort

Die Selbstbedienungszone der Deutschen Bank in Neuss kann auch von Kunden der Postbank genutzt werden. Sie können dort unter anderem Bargeld abheben, Kontoauszüge drucken und Überweisungen am Serviceterminal in Auftrag geben. Zur kostenlosen Bargeldversorgung bieten darüber hinaus zahlreiche Supermärkte das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich in der Nähe zum Beispiel bei Lidl, Hammer Landstraße 45, bei Aldi, Oberstraße 93 oder bei Rewe, Büchel 48. Postdienstleistungen finden sich in folgenden Partnerfilialen der Deutschen Post: Lottoannahme T. Alp, Krefelder Straße 68, sowie Lottoannahme S. Mahalingam, Further Straße 75. Die nächste Filiale der Postbank mit allen Dienstleistungen einschließlich Post-Services ist an der Luegallee 52 in Düsseldorf.