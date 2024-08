Rapper Fillie Granata aus Neuss „Musik war mein Mutter-Ersatz“

„Zu der Zeit fand Hip-Hop immer nur in den USA statt und wir Neusser Jungs bekamen es über MTV mit“, erinnert sich der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dennis Lüdtke heißt. Als kleines Kind habe er immer nach einer anderen Welt gesucht. „Zuhause gab es immer Stress und häusliche Gewalt, aber sobald ich meinen Walkman anschaltete, konnte ich vor all dem flüchten“, erzählt Lüdtke. Geboren wurde er in der Neusser Nordstadt. In der Schule sei es plötzlich cool gewesen, sich so wie die Rapper aus den USA zu kleiden. Er erinnere sich noch an zwei Jungs aus der Parallelklasse, die sich nicht mochten und deshalb gegeneinander gerappt haben.