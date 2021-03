Kunst in Neuss : Im Theatercafé zuschauen, wie Kunst entsteht

Neuss Die Künstlerinnen Claudia Ehrentraut, Janina Brauer und Michaela Masuhr haben sich zu einem Kollektiv zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie das RLT-Theatercafé als Popup-Galerie übernommen.

„Pop up“ von „to pop up“ („plötzlich auftauchen“) heißen in jüngster Zeit jene Orte oder Aktionen, die nur für einen bestimmten Zeitraum existieren. Meistens sind es Monate oder nur Wochen, die einen Ort einer neuen Funktion zuführen. So sieht es auch am RLT aus. Dessen Theatercafé „Diva“ ist seit Corona geschlossen und wird auch in Zukunft von den ehemaligen Betreibern nicht weitergeführt. Also wurde der Raum für drei Monate an Neusser Künstlerinnen abgegeben, die dort eine Mischung aus Galerie und Atelier präsentieren. Was nichts anderes heißt, als dass Claudia Ehrentraut, Janina Brauer und Michaela Masuhr dort Kunst machen, aber auch zeigen. Denn Brauer, Ehrentraut und Masuhr nutzen als „Famka Künstlerinnenkollektiv“ diesen Ort als Arbeitsstätte, Ausstellungs- und Aktionsraum.