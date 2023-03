Um Drogensucht zu finanzieren 35-Jähriger bricht in Restaurant auf Michaelstraße in Neuss ein

Neuss · In ein Restaurant an der Michaelstraße in Neuss ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. März, eingebrochen worden. Die Polizei konnte den Dieb schnappen.

27.03.2023, 11:47 Uhr

Der Mann wollte mit dem Diebesgut seine Drogensucht finanzieren. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem Einbrecher um einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Gegen 1 Uhr nachts brach er in das Restaurant ein. Dort wurde er auch festgenommen, als die Polizeibeamten eintrafen. Er hatte Einbruchwerkzeug und Diebesgut bei sich. Der Einbrecher wurde zu einer Polizeiwach gebracht, wo weitere polizeiliche Maßnahmen auf ihn warteten. Den Grund für den Einbruch erfuhr die Polizei auch. Der Mann hatte offenbar versucht, so seine Drogensucht zu finanzieren. Das Kriminalkommissariat 12 übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der 35-jährige wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

(NGZ)