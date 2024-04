Mordfall in Neuss Erinnerung an Polizistenmord am Himmelsberg

Brautmeier lieferte Fakten und kommentierte auch immer wieder die Abläufe. Und er stellte das Verbrechen in einen Kontext mit der damaligen Zeit – einer Zeit, in der Walter Ulbricht erklärte, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu errichten, in der DDR-Bürger in Scharen aus ihrem Land flohen und in dem die Berlin-Krise sehr dynamisch war. Was typisch für diese Zeit war: „Der Kalte Krieg war eine ständige Quelle der Unsicherheit und Sorge. Es gab zwar das Wirtschaftswunder, aber es kam nicht bei allen an“, erklärte Brautmeier. Umfassend ging er auf den Mörder ein: Er war 1931 in Berlin zur Welt gekommen und sollte zu einem Berufsverbrecher ohne festen Wohnsitz werden. „Ich wollte nicht Mitglied der normalen Gesellschaft sein“, hatte er einmal zu verstehen gegeben. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er bereits einen Juwelier kaltblütig erschossen.