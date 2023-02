Beamte beweisen feines Näschen Polizisten nehmen 40-Jährigen in Neuss Wurfstern und Drogen ab

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ermittelten die Beamten und klingelten hierfür am Montagnachmittag, 27. Februar, bei einem 40-Jährigen an der Bockholtstraße in Neuss. Der mutmaßliche Besitzer des flüchtigen Kleinkraftrades öffnete die Tür. Wie die Polizei mitteilt, schlug den Beamer beim Öffnen der Tür sofort der für Cannabis typische Geruch entgegen. Der Mann räumte zunächst ein, gerade einen Joint geraucht zu haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten aber noch Cannabis, Haschisch, Amphetamin, Ecstasy, MDMA, LSD, verschreibungspflichtige Potenzmittel und einen verbotenen Wurfstern.