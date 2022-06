Feuer in Neuss : Polizisten löschen brennende Mülltonne mit Handfeuerlöscher

Feuer in Neuss

Neuss In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3. Juni, wurde eine Streifenwagenbesatzung in Neuss auf eine brennende Mülltonne aufmerksam.

Das Behältnis war an einer Bushaltestelle an der Straße "Am Pickenhof" unmittelbar unter dem S-Bahnhof Allerheiligen angekettet. Die Beamten konnten die Flammen gegen 1.50 Uhr mit ihrem Handfeuerlöscher ersticken.