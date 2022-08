Wohnungsdurchsuchung in Neuss : Polizei findet bei 37-Jährigen Drogen, Samuraischwerter und Munition

Wohnungsdurchsuchung in Neuss

Auch Cannabis fanden die Polizisten in der Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Neuss Ein Richter hatte nach Hinweisen auf einen mutmaßlichen Drogenhandel den Beschluss einer Wohnungsdurchsuchung erlassen. Ein Glück, denn was die Polizisten in der Wohnung fanden, lässt erschrecken.

Die Wohnung eines 37-Jährigen wurde am Dienstagabend, 16. August, gegen 18 Uhr auf Rauschgift durchsucht. Wo? An der Hoistener Straße in Neuss, teilte die Polizei mit.