Einsatz in Neuss : Polizeihund spürt flüchtigen Fahrer auf

Neuss Zeugen haben am Donnerstag um 22.45 Uhr einen vermeintlich betrunkenen Autofahrer an der Langemarckstraße gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, soll der Fahrer eines Audi A4 mit Düsseldorfer Städtekennung soll zuvor andere Verkehrsteilnehmer grundlos beleidigt und bedroht haben.

Die Fahndung nach dem Fahrzeug mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Erfolg. Der Audi konnte im Rahmen der Ermittlungen an einer Wohnanschrift an der Straße „Pomona" in Neuss aufgefunden werden. Der Motor war offensichtlich noch warm. Im Rahmen einer Durchsuchung des Anwesens konnte ein hinzugerufener Diensthundeführer den vermeintlichen Fahrzeugführer im Garten auf einem Holzsofa liegend auffinden. Der Diensthund hatte an der Balustrade einer Außentreppe angeschlagen.