Polizei in Neuss ermittelt : Mehrere Taschendiebstähle in der Innenstadt

Die Polizei ermittelt nach Taschendiebstählen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Die Polizei warnt vor Taschendieben. Am Freitag und am Samstag kam es in der Neusser Innenstadt zu insgesamt vier Fällen, die gemeldet wurden.

Wie die Polizei mitteilt, hob eine Frau (81) am Freitag gegen 12.30 Uhr bei einer Bank an der Krefelder Straße Geld ab und begab sich zu einem nicht weit entfernten Lebensmitteldiscounter. Als sie dort ihre Einkäufe bezahlen wollte, musste sie den Verlust ihrer Geldbörse feststellen, die sich zuvor in ihrer Handtasche befunden hatte. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Seniorin bereits beim Geldabheben beobachtet worden ist.

Gegen 13.10 Uhr geriet eine 58-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße ins Visier von Taschendieben. Sie hatte, während sie sich die Auslage anschaute, ihre Handtasche auf einem Stuhl abgestellt und für einen kurzen Moment nicht im Blick. Diesen Augenblick nutzten Unbekannte sofort aus und entwendeten die Tasche. Kurze Zeit später wurde die Handtasche in einem nicht weit entfernten Geschäft aufgefunden. Es waren nach ersten Erkenntnissen das Geld sowie die Debitkarten entwendet worden.

Am Freitag gegen 15.20 Uhr hielt sich eine 57-Jährige in einem Discounter an der Niederstraße auf. Sie hatte für einen kurzen Moment ihren Einkaufskorb mit der Handtasche darin nicht im Blick – dafür jemand anderes. Eine Zeugin gab an, sie habe eine vermutlich männliche Person mit einer schwarzen Jacke aus dem Laden rennen sehen. Die Handtasche der 57-Jährigen wurde später ebenfalls in einem benachbarten Bekleidungsgeschäft aufgefunden, es fehlte nach bisherigem Ermittlungsstand das Geld.

Am Samstag gegen 12.15 Uhr bezahlte eine 58-Jährige ihre Einkäufe in einem Discounter an der Krefelder Straße und begab sich zu einem Geschäft in der Nähe. Dort wollte sie ebenfalls bezahlen, doch ihre Geldbörse, die sie zuvor in ihre Tasche gesteckt hatte, war verschwunden.

Zeugenhinweise an die Polizei unter 02131 3000.

(NGZ)