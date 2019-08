Polizei in Neuss : Warnung vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Neuss Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als „Microsoft-Mitarbeiter“ ausgeben. Am Dienstag wurde eine 58-jährige Neusserin von einem bislang Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter der genannten Firma ausgab und ihr bei einem technischen Problem helfen wolle.

Microsoft führt unter keinen Umständen unaufgeforderte Telefonanrufe durch, in denen das Unternehmen anbietet, ein schadhaftes Gerät zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Microsoft schickt unaufgefordert weder E-Mails, noch fordert das Unternehmen per Anruf Daten an.