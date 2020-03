Betrugsmasche in Neuss : Polizei warnt vor falschen Ordnungsamts-Mitarbeitern

Betrugsmasche in Neuss

Hoisten Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor falschen Mitarbeitern des Ordnungsamtes.

Am Mittwoch, gegen 9.30 Uhr, benachrichtigten Anwohner der Karlstraße die Polizei, weil zwei männliche Unbekannte bei ihnen geklingelt und Zugang zum Grundstück verlangt hatten. Die beiden Männer stellten sich als vermeintliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor, jedoch ohne ihren Ausweis vorzuzeigen. Als sie mit Rückfragen konfrontiert wurden, entfernten sie sich fluchtartig.

Sie waren nach Angaben von weiteren Zeugen bereits am Abend zuvor (24. März) in Erscheinung getreten und auch noch einmal am Mittwochmorgen. Auch dort wollten die beiden keinen Dienstausweis vorzeigen und flüchteten. Die betroffenen Anwohner haben richtig reagiert, indem sie Rückfragen stellten und die Dienstausweise sehen wollten.