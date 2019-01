Einsätze an Neusser Schulen : Polizei verstärkt Elterntaxi-Kontrollen

Eltern, die bis zum Schultor fahren, um ihre Kinder zur Schule zu bringen oder abzuholen, sind auch in Neuss ein alltägliches Bild. Die Schulleitungen sind oft machtlos. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Neuss Beamte zeigten am Donnerstag unter anderem an der Martinus-Schule in Holzheim Präsenz und wollen auch in Zukunft gegen chaotische Szenen vor und nach dem Unterricht vorgehen. Die Schulleitungen unterstützen das.

Für Sylvia Decker ist es ein ermüdendes Thema. Kontrollen von der Stadt, Präsenz der Polizei, Ansprachen bei den regelmäßigen Treffen der Elternpflegschaften: Nichts scheint zu helfen. Die Rektorin der Gemeinschaftsgrundschule „Die Brücke“ gibt offen zu: „Das Problem mit Elterntaxis ist bei unserem Hauptstandort am Weißenberger Weg massiv.“ Erst vor wenigen Tagen hatte sie wieder eine Meldung auf dem Schreibtisch über ein Auto, das einfach über den Bürgersteig gefahren ist, um dem „Abhol-Stau zu entkommen. „Dabei ist gerade der Bürgersteig für die Kinder. Bei so einem Verhalten kommt es zu sehr gefährlichen Situationen“, so Sylvia Decker. Auch ein eingerichtetes Halteverbot gegenüber vom Schulgebäude schrecke viele Mütter und Väter nicht ab. Regelmäßig komme es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Politesse und Eltern. Der dringende Appell der Rektorin: „Die Kinder nicht direkt bis ans Schultor bringen.“

Erst am vergangenen Donnerstag hat die Polizei Kontrollen in der Zeit von 6 bis 14 Uhr einen Sondereinsatz zum Schutz „schwacher Verkehrsteilnehmer“ gemacht. Dabei nahmen die Beamten Verkehrsteilnehmer ins Visier, deren Verhalten zu einer Gefahr für Fußgänger und Radfahrer werden kann. Auch der Schutz von Grundschülern stand dabei auf der Tagesordnung: So dass zunächst an der Grundschule in Holzheim das Verhalten von „Elterntaxen“ überwacht wurde. „An diesem Tag lief alles gesittet ab“, resümiert Polizeisprecher Hans Kalinowski, der jedoch hinzufügt, dass sich die Beamten bei dem Einsatz gut sichtbar positioniert haben. Das dürfte auf die Eltern eine verkehrsberuhigende Wirkung gehabt haben. Denn, wie Claudia Zander, Konrektorin der Grundschule in Holzheim, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, komme es dort regelmäßig zu gefährlichen Situationen. „Ich denke das ist ein Problem, das fast alle Schulen betrifft“, sagt Zander, die hinzufügt: „Wir begrüßen die Kontrollen der Polizei.“

Info Auch Kontrollen bei Fußgängern und Radlern Einsatz Am vergangenen Donnerstag kontrollierte die Polizei auch am Theodor-Heuss-Platz. Dabei wurden insgesamt 28 Verstöße von Radfahrern und Fußgängern festgestellt. Rückblick In Mönchengladbach wurde Anfang Dezember 2018 ein Mädchen vor ihrer Schule überrollt und erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Auch an der Weberstraße, wo sich sowohl die Dreikönigenschule als auch die Comeniusschule und die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule befinden, kontrollierte die Polizei am Donnerstag: 42 Verkehrsteilnehmer fielen dabei mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Darüber hinaus konnten Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie die Benutzung von Mobiltelefonen geahndet werden. Laut Hans Kalinowski wird die Polizei auch zukünftig verstärkt Kontrollen vornehmen, um „schwache Verkehrsteilnehmer“ zu schützen. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf Schulgebieten. Sollten die Beamten ein Fehlverhalten bei einem sogenannten „Elterntaxi“ feststellen, wird – je nach Verstoß – entweder ermahnt oder ein Verwarngeld fällig.

Bereits Ende November vergangenen Jahres war an der Leoschule Am Kivitzbusch die erste Haltestelle für „Elterntaxis“ eingerichtet worden – rund 100 Meter Luftlinie vom Schultor entfernt am Parkplatz des Nordbades. Reserviert sind die Plätze immer werktags von 7 bis 16 Uhr. Nach Angaben des Amts für Verkehrslenkung soll geprüft werden, ob ähnliche Projekte auch an anderen Standorten im Stadtgebiet umsetzbar sind.