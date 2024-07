Roller am Neusser Bahnhof gestohlen Mehrere Streifenwagen verfolgen flüchtigen Rollerfahrer

Der Fahrer hielt an und konnte von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Der wohnsitzlose Mann mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit räumte ein, den Motorroller am Neusser Hauptbahnhof gestohlen zu haben. Zudem befanden sich in seinen Hosentaschen mehrere Briefe, die er an der Römerstraße gestohlen und anschließend geöffnet haben will.