Einbrecher in Neuss Einbrecher wollten vom Tatort fliehen

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Dezember, untersuchte einen ausgelösten Alarm auf einem Firmengelände in Neuss-Rosellen. die Polizei erhielt die Polizei in den frühen Morgenstunden (gegen 04:40 Uhr) Kenntnis von einer Alarmauslösung an einem Firmengelände an der Straße Am Kirchenmorgen in Neuss-Rosellen.