Nach Drogenfahrt in Neuss : Polizei überführt gesuchten Straftäter bei Kontrolle

Nach Drogenfahrt in Neuss

Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht, was die Polizei aber zunächst nicht wusste. (Symbolbild) Foto: Polizei Mettmann/Jochen Tack

Neuss Er wurde per Haftbefehl gesucht. Das wussten die Polizeibeamten bei der Kontrolle zunächst aber nicht. Wie sie schließlich die wahre Identität des Mannes herausfanden.

Am Dienstagmittag, 7. September, gegen 16.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Neuss einen 33 Jahre alten Mann an der Euskirchener Straße. Bei der Überprüfung gab der Mann selber zu, Drogen konsumiert zu haben. Zusätzlich fanden die Ordnungshüter weitere Rauschmittel in seinem Auto und der Verdächtige hatte sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen.