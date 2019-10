Sicherheit in Neuss : Polizei-Treffen mit Jüdischer Gemeinde

Sicherheit in Neuss

Ein Davidstern an der Kuppel der Synagoge in Halle.

Neuss Nach dem offenbar rechtsextremistisch motivierten Attentat in Halle, bei dem in der vergangenen Woche zwei Menschen getötet wurden, hat es jetzt ein Gespräch zwischen der Polizei und Vertretern der jüdischen Gemeinde gegeben.

Das bestätigte Polizeisprecherin Diane Drawe am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion: „Vor dem Hintergrund des Ereignisses in Halle haben wir noch einmal Kontakt zur jüdischen Gemeinde aufgenommen und uns in Fragen der Sicherheit ausgetauscht. Hierbei handelt es sich um eine übliche Vorgehensweise nach derartigen Ereignissen.“ Das Gemeindezentrum auf der Furth wird aktuell zur Synagoge umgebaut. Auch dabei müssen laut behördlicher Auflage gewisse Sicherheitsstandards berücksichtigt werden.